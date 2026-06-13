Наука и технологии
Опубликовано 13 июня 2026, 14:40
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Тайвань поможет Парагваю построить дата-центр за $200 млн

Проект рассчитан на 10 МВт мощности
Тайвань намерен помочь Парагваю создать дата-центр стоимостью около $200 млн. Проект должен укрепить сотрудничество между странами и стать одним из крупных технологических вложений Тайбэя в Южной Америке.
Тайвань поможет Парагваю построить дата-центр за $200 млн

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Планируется, что объект начнет работу к концу 2027 года и будет обеспечивать вычислительную мощность 10 МВт. Тайвань готов предоставить чипы Nvidia и другое оборудование, а Парагвай выделит землю рядом с Асунсьоном, доступ к недорогой гидроэнергии и базовую инфраструктуру.

Тайваньский фонд международного развития изучает возможность привлечения к проекту компаний Google, Microsoft и Amazon. Также обсуждается финансирование с американской Корпорацией международного развития.

Власти Парагвая планируют создать совместную с Тайванем компанию Yguazu Digital для управления дата-центром и дальнейшего расширения проекта с участием частных инвесторов.

Источник:Bloomberg
Автор:Ингела Воробьева
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