Тайвань поможет Парагваю построить дата-центр за $200 млн

Планируется, что объект начнет работу к концу 2027 года и будет обеспечивать вычислительную мощность 10 МВт. Тайвань готов предоставить чипы Nvidia и другое оборудование, а Парагвай выделит землю рядом с Асунсьоном, доступ к недорогой гидроэнергии и базовую инфраструктуру.

Тайваньский фонд международного развития изучает возможность привлечения к проекту компаний Google, Microsoft и Amazon. Также обсуждается финансирование с американской Корпорацией международного развития.

Власти Парагвая планируют создать совместную с Тайванем компанию Yguazu Digital для управления дата-центром и дальнейшего расширения проекта с участием частных инвесторов.