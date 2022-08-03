Тайвань уничтожит крупнейший завод процессоров, если Китай начнёт штурм острова

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Тайвань уничтожит крупнейший завод процессоров, если Китай начнёт штурм островаИ попытается захватить завод
В связи с тем, что спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси приземлилась на Тайване, напряженность в стране растет. CNN взял интервью у председателя совета директоров TSMC Марка Лю, в котором он признался, что если Китай попытается захватить завод компании, то они сделают его “неработоспособным”
В интервью на вопрос о теоретическом вторжении Лю ответил: "Никто не сможет контролировать TSMC силой". Он добавил, что если бы военные попытались захватить заводы TSMC, они стали бы "неработоспособными".
Это связано с присущей производственному процессу сложностью. По словам Лю, они зависят от связи с глобальными цепочками поставок в США, Европе и Японии. Именно эти связи обеспечивают работу фабрики материалами, химикатами, диагностическим программным обеспечением и многим другим. Китай также зависит от TSMC, что, по его словам, занимает 10 процентов их экспорта. Он отметил, что TSMC работает только с потребительским рынком Китая, а не с военным.