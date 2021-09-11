Тайвань впервые вооружился «убийцей авианосцев»

Это судно проекта Tuo Jiang II. Всего будет построено 11 таких кораблей. Отмечается, что Тайвань вводит в строй ракетные корветы-катамараны Tuo Jiang II, в том числе, чтобы противостоять угрозе Военно-морских сил КНР.

Первый корабль проекта называется Tajiang. 9 сентября прошла церемония включения его в состав ВМС. Она состоялась на военно-морской базе Чжунчжэн. Также на базе провели церемонию ввода в строй второго минного заградителя проекта Min Jiang с автоматизированной системой постановки морских мин.

Новый корвет-катамаран оснащён модернизированными противокорабельными ракетами Hsiung Feng III. Скорость их полёта может достигать трёх чисел Маха, а дальность стрельбы — 150-180 километров. Водоизмещение равно 685 тоннам.