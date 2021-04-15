Тайваньцы начали скупать чипсы из-за веры в их способность защищать технику

Из-за этого многие тайваньцы используют чипсы как талисман и хранят их в офисах, банках, лабораториях и больницах.

Производитель чипсов Kuai Kuai был основан в 1968 году. Продукт предназначался для детей. Название чипсов переводится с китайского и тайваньского как «будь хорошим». На продукт обратил внимание один аспирант, который занимался информационными технологиями. Он трудился над диссертацией, и его компьютер иногда работал со сбоями. Тогда аспирант пошутил, что чипсы Kuai Kuai могут стать талисманом для его техники. Он стал класть пакет со снэками на компьютер. По его словам, техника перестала барахлить.

Эта легенда придала обычным чипсам мистическое значение. Производитель Kuai Kuai считает, что это поверье помогло бренду выжить.