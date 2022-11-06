Тайваньцы назвали американских инженеров «младенцами» после того, как они поработали на TSMC

Во-первых, многих тайваньцев возмутил тот факт, что зарплаты в США выше по сравнению с тайваньскими. Во-вторых, комментаторам не понравилось поведение американских коллег. Те, например, курили в помещениях, несмотря на правила, запрещающие им это делать. Некоторые работники назвали американских инженеров «группой гигантских младенцев».

Отмечается, что к тому времени, когда завод в Аризоне начнёт работу в 2024 году, TSMC уже будет массово производить чипы по передовому 3-нм техпроцессу. Пока неясно, будет ли завод в США переходить на эти технологии.