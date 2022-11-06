Тайваньцы назвали американских инженеров «младенцами» после того, как они поработали на TSMC

Тайваньцы назвали американских инженеров «младенцами» после того, как они поработали на TSMCА ещё пожаловались на их поведение
После того, как TSMC объявила ранее на этой неделе, что вскоре проведёт церемонию закладки фундамента своего завода по производству микросхем в Аризоне, американские инженеры, отправленные на Тайвань для обучения, начали возвращаться домой, чтобы управлять заводом. Тайваньцы же поделились своими впечатлениями от американских коллег.
Во-первых, многих тайваньцев возмутил тот факт, что зарплаты в США выше по сравнению с тайваньскими. Во-вторых, комментаторам не понравилось поведение американских коллег. Те, например, курили в помещениях, несмотря на правила, запрещающие им это делать. Некоторые работники назвали американских инженеров «группой гигантских младенцев».
Отмечается, что к тому времени, когда завод в Аризоне начнёт работу в 2024 году, TSMC уже будет массово производить чипы по передовому 3-нм техпроцессу. Пока неясно, будет ли завод в США переходить на эти технологии.