Тайваньцы построили процессорный завод в США. И задрали цены на +30%

По словам инсайдеров отрасли, более высокая стоимость обусловлена высокими затратами на строительство и эксплуатацию заводов в США и Японии.

TSMC ведет переговоры с клиентами о ценах с обоих зарубежных заводов, коммерческое производство на которых начнется в конце 2024 года. Ожидается, что чипы, произведенные по технологическим процессам N4 и N5 компании TSMC в США, будут стоить на 20%-30% дороже, чем чипы, произведенные на Тайване, в то время как более старые микросхемы, произведенные на японском заводе в Кумамото по технологическим процессам N28/N22 и N16/N12, могут стоить на 10%-15% дороже.