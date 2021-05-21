Тайваньцы заявили о разработке чипов по рекордному 1-нм техпроцессу

Утверждается, что специалисты обнаружили способ, благодаря которому можно изготовить транзисторы из материалов толщиной в один или несколько атомов. Чем меньше техпроцесс, тем больше транзисторов можно уместить в чип, а значит сделать процессор производительнее.

В новой технологии специалисты применяют висмут и сульфид молибдена. На границе раздела материалов отсутствовал энергетический барьер, который мог бы препятствовать прохождению электронов. То есть ничто не мешало идти электрическому току.

Стоит отметить, что пока собрать полноценную электронную схему исследователи не могут. Для этого им нужно продолжать работы.