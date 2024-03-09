Тайванькая TSMC стала ближе к получению $5 млрд от американского правительства

Хотя официальное решение о выделении грантов еще не принято, оно свидетельствует о выделении значительной части гранта в размере 28 миллиардов долларов, выделенного в рамках закона Chips Act для фабрик по производству чипов. Ожидается, что TSMC, а также такие технологические гиганты, как Intel, Micron и Samsung, получат многомиллиардные гранты. Переговоры между этими компаниями и Министерством торговли продолжаются, и окончательные цифры еще не определены.

Компания TSMC, являющаяся важнейшим поставщиком для таких технологических лидеров, как Apple и Nvidia, строит два завода по производству чипов в Аризоне. Однако проект столкнулся с трудностями: на первой фабрике произошла задержка производства из-за нехватки квалифицированной рабочей силы. В конечном итоге этот вопрос был решен. Размер второй фабрики TSMC и технологии, которые будут использоваться на ней, пока неясны и зависят от уровня поддержки правительства США. Ранее компания уже намекала на возможную двухлетнюю задержку производства на этом предприятии.

Южнокорейская компания Samsung также борется за значительную долю гранта. По имеющимся данным, для поддержки своей заявки они предложили дополнительные инвестиции в США, помимо запланированного завода в Техасе стоимостью 17 миллиардов долларов. Intel, главный конкурент TSMC, также ведет переговоры о предоставлении федеральных льгот на сумму более 10 миллиардов долларов, причем не менее 3,5 миллиардов долларов подтверждены в качестве прямых грантов.

Министерство торговли планирует завершить выделение грантов крупным чипмейкерам к концу марта.