Тайваньская «культура труда» TSMC оказалась неподъемна для американцев

Тайваньская «культура труда» TSMC оказалась неподъемна для американцевСильная текучка
TSMC, тайваньский гигант, получил миллиарды от американского правительства по закону CHIPS на строительство этих заводов. Однако репутация TSMC как компании, перегружающей сотрудников работой, похоже, вступает в противоречие с американскими ожиданиями от работы.
12-часовой рабочий день, постоянное давление и жесткое управление, как сообщается, являются нормой на Тайване. К тому же высокий статус TSMC во всём мире заставляет сотрудников принимать эти условия. Американские инженеры же были шокированы непрекращающейся нагрузкой на заводах компании. Они считают стиль управления TSMC «стрессовым и неэффективным».
Как заявил основатель компании Моррис Чанг, устранение поломок по ночам является обязательным. Эти «нереальные требования» были испытаны на американских инженерах, что еще больше усилило культурные различия. Вернувшись из Тайваня в Аризону, американские рабочие столкнулись с продолжением тайваньского стиля работы. А такие задания, как вынос строительного мусора, им казались «унизительными».
В отчете говорится о недовольстве с обеих сторон. Так, тайваньские рабочие воспринимают американцев как «высокомерных».