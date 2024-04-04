Тайваньская серверная индустрия восстановится в 2024 году после спада 2023 года

Снижение поставок было компенсировано появлением высокотехнологичных продуктов с высокими удельными ценами, особенно в сегменте ИИ-серверов. Кампании крупных поставщиков облачных услуг, продвигающих такие приложения, как ChatGPT, привели к резкому росту спроса на такие серверы.

В перспективе до 2024 года DIGITIMES Research прогнозирует 15-процентный рост доходов тайваньских производителей серверов. Этот рост будет обусловлен продолжающимся бумом генеративного ИИ и спросом на замену серверов общего назначения.

Foxconn сохранила за собой позицию ведущего тайваньского производителя серверов по объему выручки, несмотря на снижение. Так, ожидается, что в 2024 году она выиграет от большого количества заказов на модели процессоров нового поколения Graviton от Amazon и модули GPU от Nvidia.

Группа Wistron, включая Wiwynn, сохранила стабильные показатели выручки в 2023 году. В 2024 году ожидается значительный рост выручки группы благодаря увеличению заказов от клиентов CSP и брендовых вендоров.

Quanta и Inventec, занимающие третье и четвертое места соответственно, столкнулись со снижением доходов в 2023 году, но в 2024 году ожидается их восстановление. Переход Quanta на более дорогие ИИ-серверы и возобновление заказов от крупных клиентов Inventec являются факторами, способствующими их ожидаемому росту в этом году.