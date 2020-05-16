Тайваньская TSMC откроет завод в США для уменьшения зависимости страны от Китая

Сообщается, что переговоры с TSMC и другими компаниями вела сама администрация президента Трампа. Как утверждается, США хотят добиться самообеспечения чипами. После заявления TSMC о строительстве завода госсекретарь США сказал, что сделка позволит укрепить национальную безопасность. Также, по его словам, решения TSMC будут использоваться даже в истребителях F-35.

Издание «Ведомости» отмечает, что США обеспокоены зависимостью своей технологической отрасли от поставщиков из Китая, Тайваня и Южной Кореи.

Также известно, что федеральное правительство США и штат Аризона окажут поддержку в строительстве завода TSMC. Стоит отметить, что на этом предприятии намерены выпускать чипы по техпроцессу 5 нм, хотя открыть его планируют к 2024 году, когда технология уже может устареть.