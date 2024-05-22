Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Наука и технологии
Опубликовано 22 мая 2024, 18:00
1 мин.

Тайваньская TSMC получила экстренный выключатель на случай «нападения Китая»

Силами ASML
Опасения по поводу «потенциального вторжения Китая на Тайвань» привели к появлению «скрытого оружия» в глобальной войне за микросхемы: возможности для гиганта ASML и его крупнейшего клиента, компании TSMC, дистанционно отключать критически важные машины, пишут СМИ.
Тайваньская TSMC получила экстренный выключатель на случай «нападения Китая»
© Ferra

EUV, самые передовые в мире станки для производства микросхем, построены компанией ASML в Нидерландах и жизненно важны для производства компанией TSMC передовых полупроводников, используемых в искусственном интеллекте и военных приложениях. Эти машины стоимостью более 200 миллионов долларов каждая могут быть дистанционно отключены компанией ASML.

США уже давно оказывают давление на Нидерланды, требуя ограничить продажи чипов в Китай, опасаясь, что их соперник может получить преимущество. В этом году голландцы приостановили экспорт машин ASML нового поколения в Китай, что еще больше усилило напряженность.

Однако Китай уже делает успехи в разработке чипов. В телефонах Huawei используются современные чипы, изготовленные при этом на более старых станках ASML, что позволяет предположить, что Китай нашел «обходные пути», отмечают СМИ.

Источник:Bloomberg
Автор:Максим Многословный
Теги:
#производство
,
#TSMC
,
#Китай
,
#Тайвань