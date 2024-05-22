Тайваньская TSMC получила экстренный выключатель на случай «нападения Китая»

EUV, самые передовые в мире станки для производства микросхем, построены компанией ASML в Нидерландах и жизненно важны для производства компанией TSMC передовых полупроводников, используемых в искусственном интеллекте и военных приложениях. Эти машины стоимостью более 200 миллионов долларов каждая могут быть дистанционно отключены компанией ASML.

США уже давно оказывают давление на Нидерланды, требуя ограничить продажи чипов в Китай, опасаясь, что их соперник может получить преимущество. В этом году голландцы приостановили экспорт машин ASML нового поколения в Китай, что еще больше усилило напряженность.

Однако Китай уже делает успехи в разработке чипов. В телефонах Huawei используются современные чипы, изготовленные при этом на более старых станках ASML, что позволяет предположить, что Китай нашел «обходные пути», отмечают СМИ.