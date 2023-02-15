Тайваньская TSMC выделила дополнительные $3,5 млрд на строительство предприятий в США

Ранее, в декабре прошлого года, TSMC уже увеличивала инвестиции в завод по производству чипов в Аризоне, строительство которого началось в конце прошлого года, до 40 млрд долларов. Завод, входящий в число крупнейших иностранных инвестиций в истории США, начнет производство в 2024 году.

Первоначально TSMC планировала потратить на строительство аризонского завода не более 12 млрд долларов. По планам компании, это предприятие сможет ежемесячно обрабатывать до 20 000 кремниевых пластин с использованием 5-нм технологии.