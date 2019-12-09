Наука и технологии
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Тайваньские производители уверяют, что умные очки вскоре заменят смартфоны
Начнётся это уже в 2023 году
Некоторые любят порассуждать о том, какие гаджеты когда-нибудь смогут заменить смартфоны. Идеи продвигаются порой самые странные, и на данной стадии развития технологий не вполне реалистичные. Тем не менее какие-то из них повторяются чаще остальных. Недавно, например, председатель тайваньских компаний, связанных с «умными» очками, заявил, что именно эти устройства в будущем придут на смену смартфонам.
По мнению Тома Лиэна (Tom Liang), председателя Jorjin Technologies и Taiwan Smart Glasses Industry Association, уже в 2023 году станет расти популярность «умных» очков с технологиями дополненной и смешанной реальности.
Эксперт уверен, что рынок AR-решений покажет ускоренный рост вместе с внедрением 5G-технологий в 2020 году. Этому также поможет платформа расширенной реальности с поддержкой сетей пятого поколения от Qualcomm — Snapdragon XR2.