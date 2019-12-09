Тайваньские производители уверяют, что умные очки вскоре заменят смартфоны

По мнению Тома Лиэна (Tom Liang), председателя Jorjin Technologies и Taiwan Smart Glasses Industry Association, уже в 2023 году станет расти популярность «умных» очков с технологиями дополненной и смешанной реальности.

Эксперт уверен, что рынок AR-решений покажет ускоренный рост вместе с внедрением 5G-технологий в 2020 году. Этому также поможет платформа расширенной реальности с поддержкой сетей пятого поколения от Qualcomm — Snapdragon XR2.