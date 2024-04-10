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Наука и технологии
Опубликовано 10 апреля 2024, 14:15
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Тайваньские производители захотели «перенести» штаб-квартиры за пределы острова

На случай экстренных ситуаций
Тайваньские производители-гиганты рассматривают возможность создания штаб-квартир за рубежом, чтобы обеспечить непрерывность бизнеса в случае «конфликта с Китаем», пишет FT. Этот шаг отражает более широкую тенденцию диверсификации цепочки поставок, поскольку компании «стремятся снизить риски».
Тайваньские производители захотели «перенести» штаб-квартиры за пределы острова
© Ferra

Тайвань играет важнейшую роль в глобальных цепочках поставок технологий, производя компоненты для всего — от компьютеров до смартфонов. Китай считает Тайвань частью страны, и недавние военные учения побудили разработать эти планы на случай непредвиденных обстоятельств, пишет издание. Хотя некоторые считают военное нападение Китая маловероятным, растущая напряженность подталкивает тайваньских производителей к диверсификации.

В настоящее время основное внимание уделяется географическому распределению производственных мощностей, причем в качестве альтернативы Китаю рассматриваются Юго-Восточная Азия, Индия и Мексика. Однако все чаще обсуждается возможность дублирования основных функций штаб-квартиры и в другом месте.

Сингапур, Япония и европейские страны являются потенциальными местами расположения таких вторичных штаб-квартир, а США исключены из-за «налоговых соображений».

Источник:FT
Автор:Максим Многословный
Теги:
#Китай
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#Тайвань