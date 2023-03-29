“Так дуют ветры”: в Индии объяснили, почему их самолеты летают над Россией

Кроме того, генеральный директор объяснил, что полеты над Россией являются наиболее экономичным маршрутом из-за преобладающих ветров, и авиакомпания готова использовать этот маршрут для полетов в Великобританию и США, если ветры продолжат дуть в этом направлении.

Air India использует воздушное пространство России с 1960-х годов для выполнения рейсов между Индией и Европой. Этот маршрут сокращает время в пути и экономит расходы на топливо. Однако некоторые авиакомпании, такие как British Airways и Virgin Atlantic, избегают российского воздушного пространства из-за политической напряженности между Россией и Западом.