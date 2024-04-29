«Так и было задумано»: SpaceX прокомментировало падение в океан ракеты Falcon 9

Представители SpaceX уточнили, что это было частью плана. Для выполнения миссии 28 апреля потребовалось использовать практически весь запас топлива на борту Falcon 9.

Благодаря этому, компании удалось успешно вывести на среднюю околоземную орбиту весь необходимый груз. Однако из-за этого же пришлось пожертвовать ракетой. Мягкая посадка Falcon 9 не состоялась.

Подобный инцидент с Falcon 9 уже случался в ноябре 2022 года. Обычно SpaceX возвращает свои ракеты на стартовую площадку.

Использованная в последней миссии Falcon 9 совершила уже 20 полетов. В среднем Falcon 9 способны выдержать до 40 запусков.