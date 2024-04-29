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Наука и технологии
Опубликовано 29 апреля 2024, 11:29
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«Так и было задумано»: SpaceX прокомментировало падение в океан ракеты Falcon 9

Своеобразный подход
Накануне SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с космического центра имени Кеннеди во Флориде. В отличие от обычной практики, ракета не совершила мягкую посадку, а упала в океан.
«Так и было задумано»: SpaceX прокомментировало падение в океан ракеты Falcon 9
© Ferra

Представители SpaceX уточнили, что это было частью плана. Для выполнения миссии 28 апреля потребовалось использовать практически весь запас топлива на борту Falcon 9.

Благодаря этому, компании удалось успешно вывести на среднюю околоземную орбиту весь необходимый груз. Однако из-за этого же пришлось пожертвовать ракетой. Мягкая посадка Falcon 9 не состоялась.

Подобный инцидент с Falcon 9 уже случался в ноябре 2022 года. Обычно SpaceX возвращает свои ракеты на стартовую площадку.

Использованная в последней миссии Falcon 9 совершила уже 20 полетов. В среднем Falcon 9 способны выдержать до 40 запусков.

Источник:Twitter
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Falcon 9
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#космос
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#SpaceX