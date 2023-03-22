Так и не стали конкурентами для Nvidia: Intel покинул главный архитектор графики

Intel переманила его из AMD в 2017 году. Там он также отвечал за все графическое подразделение. Но несмотря на амбиции компании, на момент ухода Кодури Intel еще не удалось создать крепкую конкуренцию в области дискретных видеокарт.

К слову, Кодури в компании отвечал не только за графику, но и за инициативы Intel в области "ускоренных вычислений". А теперь, согласно твиту генерального директора Intel Пэта Гелсингера, Кодури возглавит стартап, создающий программное обеспечение "на основе генеративного ИИ для игр, медиа и развлечений".