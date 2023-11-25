Так называемые «хикки»: представлен инструмент для выявления социальной замкнутости

Хикикомори, первоначально считавшийся синдромом, характерным только для Японии, в настоящее время получил широкое распространение во всем мире, что усугубилось прошедшей пандемией COVID-19.

Комплексный опросник HiDE заполняется за 5-20 минут и позволяет выявить особенности поведения и степень социальной изоляции. Университет Кюсю, пионер в области изучения хикикомори, призывает к глобальному принятию этого инструмента для его коллективной доработки.

В условиях, когда общество решает проблемы, связанные с этим загадочным явлением, HiDE становится важнейшим шагом вперед в раннем выявлении и понимании патологии, лежащей в основе социальной абстиненции.

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