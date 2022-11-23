Так вот какой он, российский 4-кубитный квантовый процессор

Сверхпроводящие кубиты являются эффективными и перспективными квантовыми объектами для разработки и внедрения квантовых компьютеров. Так. в настоящее время наиболее коммерчески успешными сверхпроводящими кубитами являются трансмоны.

В новом исследовании для выполнения операций с трансмонами ученые МФТИ разработали квантовую интегральную микросхему (КИМС), содержащую пять емкостно шунтированных зарядовых кубитов, один из которых не использовался в данном эксперименте. Кубиты электрически связаны друг с другом и могут как обмениваться энергией, так и изменять фазу суперпозиции состояний |0⟩ и |1⟩ взаимно контролируемым образом.

Эксперимент был проведен 8 ноября в Московском физико-техническом институте. Реализовать калиброванную операцию CZ с точностью более 97% позволило оборудование, предоставленное учеными из научно-технического университета МИСиС, и разработанный ими ранее программный код, использованный для демонстрации двухкбитовых операций на регистре из двух сверхпроводящих флюксоновских кубитов.