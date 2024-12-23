Так выглядит реальный средневековый пол, сделанный из костей

Опубликовано 23 декабря 2024, 22:301 мин.
Так выглядит реальный средневековый пол, сделанный из костейК счастью, животных
Археологи обнаружили средневековый пол, сделанный из костей. В голландском городе Алкмаар археологи обнаружили средневековый пол, сделанный из костей животных. Находка представляет собой кости крупного рогатого скота, обрезанные до одинаковых размеров и расположенные вертикально, образуя узор. Этот редкий стиль напольного покрытия ранее был зафиксирован в других голландских городах, таких как Хоорн и Эдам, и в основном датируется XV веком.
Дом, в котором был найден пол, датируется XVII веком, но археологи считают, что кости могут принадлежать более раннему строению. Новые здания часто строились поверх старых фундаментов, что может объяснить такое несоответствие.
Причина использования костей вместо плитки остается неясной. Плитка в то время была доступна, так что стоимость, скорее всего, не была фактором. Некоторые предполагают, что кости использовались в качестве наполнителя или служили другой цели, связанной с работой хозяина дома.