Так выглядит реальный средневековый пол, сделанный из костей

К счастью, животных

Археологи обнаружили средневековый пол, сделанный из костей. В голландском городе Алкмаар археологи обнаружили средневековый пол, сделанный из костей животных. Находка представляет собой кости крупного рогатого скота, обрезанные до одинаковых размеров и расположенные вертикально, образуя узор. Этот редкий стиль напольного покрытия ранее был зафиксирован в других голландских городах, таких как Хоорн и Эдам, и в основном датируется XV веком.