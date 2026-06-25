Наука и технологии
Опубликовано 25 июня 2026, 13:10
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Так выглядят грядущие умные часы Samsung Galaxy Watch 9

Дизайн почти не изменился
В Сети появились рендеры новых умных часов Samsung. Судя по всему, Galaxy Watch 9 внешне будут очень похожи на прошлую модель. Главное отличие скрыто внутри.
Так выглядят грядущие умные часы Samsung Galaxy Watch 9

© OnLeaks / Android Headline

Вместо прежних процессоров Exynos часы получат чип Qualcomm Snapdragon Wear Elite. Это подтвердила сама Samsung ещё в начале года.

© OnLeaks / Android Headline

Часы выйдут в двух размерах, 40 мм и 44 мм. У каждой версии будет по два цвета корпуса:

  • 40-мм модель — кремовый или графитовый.

  • 44-мм модель — серебристый или графитовый.

Также предусмотрены официальные сменные ремешки. Ожидаются две версии по типу связи. С Bluetooth и с LTE, версии с 5G, судя по утечкам, снова не будет.

Презентация, по слухам, пройдёт 22 июля.

Источник:androidauthority
Автор:Максим Многословный
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