Так выглядят грядущие умные часы Samsung Galaxy Watch 9

Часы выйдут в двух размерах, 40 мм и 44 мм. У каждой версии будет по два цвета корпуса:

40-мм модель — кремовый или графитовый.

44-мм модель — серебристый или графитовый.

Также предусмотрены официальные сменные ремешки. Ожидаются две версии по типу связи. С Bluetooth и с LTE, версии с 5G, судя по утечкам, снова не будет.

Презентация, по слухам, пройдёт 22 июля.