Так выглядят грядущие умные часы Samsung Galaxy Watch 9

Опубликовано 25 июня 2026, 13:101 мин.
Так выглядят грядущие умные часы Samsung Galaxy Watch 9Дизайн почти не изменился
В Сети появились рендеры новых умных часов Samsung. Судя по всему, Galaxy Watch 9 внешне будут очень похожи на прошлую модель. Главное отличие скрыто внутри.
© OnLeaks / Android Headline
Вместо прежних процессоров Exynos часы получат чип Qualcomm Snapdragon Wear Elite. Это подтвердила сама Samsung ещё в начале года.
Часы выйдут в двух размерах, 40 мм и 44 мм. У каждой версии будет по два цвета корпуса:
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40-мм модель — кремовый или графитовый.
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44-мм модель — серебристый или графитовый.
Также предусмотрены официальные сменные ремешки. Ожидаются две версии по типу связи. С Bluetooth и с LTE, версии с 5G, судя по утечкам, снова не будет.
Презентация, по слухам, пройдёт 22 июля.