Так выглядят умные очки Samsung за 380 долларов

Опубликовано 29 апреля 2026, 14:551 мин.
Так выглядят умные очки Samsung за 380 долларовПохожи на конкурентов
В сеть попали изображения будущих умных очков Samsung. Судя по снимкам, внешне они почти не отличаются от популярной модели Ray-Ban Meta*. Устройство с рабочим названием «Jinju» может быть представлено уже в мае на Google I/O.
© Android Headlines
Ожидаемая цена — от 379 до 499 долларов. Внутри: процессор Qualcomm Snapdragon AR1, камера на 12 мегапикселей (Sony IMX681), батарея на 155 мА·ч и динамики, которые передают звук через кости черепа. Встроенного дисплея у этой версии не будет.
Дисплей появится у более дорогой модели 2027 года под кодом «Haean». Такие очки будут стоить уже 600−900 долларов.
Если анонс не состоится в мае, очки почти наверняка покажут на Samsung Unpacked.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена