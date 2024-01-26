Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Рамблер&ID
Наука и технологии
Опубликовано 26 января 2024, 15:30
1 мин.

Так зарождалась жизнь: найден ключевой ингредиент образования белков в воде

Что поможет нам понять раннюю историю Земли
Ученые экспериментально доказали, что ключевой этап формирования белка — дегидратация аминокислот — может происходить в капельках чистой воды. Это открытие проливает свет на ранние этапы химической эволюции жизни и позволяет предположить, что капли воды сыграли решающую роль в образовании первых пептидов — строительных блоков белков.

Исследование, проведенное Р. Грэмом Куксом, заслуженным профессором химии, и его постдокторским исследователем Линьци Цю, показало, что сильнокислые условия на поверхности капель воды создают среду, способствующую дегидратации аминокислот. Этот процесс, противоположный водному раствору, необходим для образования пептидов.

Исследователи обнаружили, что конкретное соединение, оксазолидинон, выступает в качестве важнейшего промежуточного звена в реакции дегидратации. Они также продемонстрировали, что эта реакция может происходить в больших масштабах, отражая циклы влажности и сухости, которые, как считается, происходили в гидротермальных бассейнах и на морских побережьях.

Это открытие позволяет предположить, что капельки воды могли служить крошечными химическими реакторами на ранних стадиях развития жизни, способствуя образованию пептидов и зарождению жизни.

Исследование дополняет растущее число доказательств того, что поверхность капель воды представляет собой уникальную физическую и химическую среду, которая сыграла ключевую роль в зарождении жизни.

Источник:Science Daily
Автор:Максим Многословный
Теги:
#исследование
,
#вода
,
#эволюция