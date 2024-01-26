Так зарождалась жизнь: найден ключевой ингредиент образования белков в воде

Исследование, проведенное Р. Грэмом Куксом, заслуженным профессором химии, и его постдокторским исследователем Линьци Цю, показало, что сильнокислые условия на поверхности капель воды создают среду, способствующую дегидратации аминокислот. Этот процесс, противоположный водному раствору, необходим для образования пептидов.

Исследователи обнаружили, что конкретное соединение, оксазолидинон, выступает в качестве важнейшего промежуточного звена в реакции дегидратации. Они также продемонстрировали, что эта реакция может происходить в больших масштабах, отражая циклы влажности и сухости, которые, как считается, происходили в гидротермальных бассейнах и на морских побережьях.

Это открытие позволяет предположить, что капельки воды могли служить крошечными химическими реакторами на ранних стадиях развития жизни, способствуя образованию пептидов и зарождению жизни.

Исследование дополняет растущее число доказательств того, что поверхность капель воды представляет собой уникальную физическую и химическую среду, которая сыграла ключевую роль в зарождении жизни.