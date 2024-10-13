Такие у нас лидеры: Sennheiser выпустила наушники с Bluetooth-адаптером

Опубликовано 13 октября 2024, 20:411 мин.
Такие у нас лидеры: Sennheiser выпустила наушники с Bluetooth-адаптеромДля лучшего звука
Sennheiser представила специальное издание своих популярных наушников Accentum Wireless — модель Accentum Wireless SE. Главной особенностью новой версии является наличие Bluetooth-адаптера Sennheiser BTD 600 и медные акценты в дизайне наушников.
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Адаптер BTD 600 «упрощает» подключение наушников к ПК или Mac и улучшает качество звука по сравнению со встроенным Bluetooth, объясняет компания. Он поддерживает кодеки aptX и aptX Adaptive, предлагая, вроде бы, низкую задержку. В комплекте также идет адаптер для USB-C портов.
Кроме адаптера и визуальных отличий, модель SE сохраняет все функции стандартной версии и может использоваться как обычные Bluetooth-наушники.
Цена Accentum Wireless SE — 200 долларов.