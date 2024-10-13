Такие у нас лидеры: Sennheiser выпустила наушники с Bluetooth-адаптером

Адаптер BTD 600 «упрощает» подключение наушников к ПК или Mac и улучшает качество звука по сравнению со встроенным Bluetooth, объясняет компания. Он поддерживает кодеки aptX и aptX Adaptive, предлагая, вроде бы, низкую задержку. В комплекте также идет адаптер для USB-C портов.