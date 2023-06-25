Таким Марс вы еще не видели: новые снимки NASA

Изображения, опубликованные NASA, показывают южное и северное полушария планеты в деталях. На первом снимке, сделанном в июле 2022 года во время летнего сезона на Марсе, видна розоватая атмосферная дымка над кратером Argyre Basin и каньонами Valles Marineris.

Второй снимок, сделанный в январе 2023 года, когда Марс находился дальше всего от Солнца, демонстрирует яркий пурпурный цвет в верхней части, представляющий собой скопление озона, вызванное зимним сезоном на планете.

На этом, к счастью, исследования Красной планеты не остановятся.