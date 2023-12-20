Таким Уран еще никто не видел: кольца, луны и бури

Чувствительность телескопа раскрывает неуловимое кольцо Урана, ранее скрытое в видимом диапазоне волн. Инфракрасное зрение «Уэбба» проникает сквозь загадочную голубую поверхность, которую видел «Вояджер-2», открывая динамичный ледяной мир с захватывающими атмосферными особенностями.

Особого внимания заслуживает сезонная северная полярная облачная шапка, демонстрирующая сложные детали, такие как яркая внутренняя шапка и темная полоса внутри. Несколько ярких штормов у южной границы шапки дополняют «визуальное пиршество». На Уране с его экстремальным 98-градусным наклоном наблюдаются самые драматичные сезоны в Солнечной системе, а следующее солнцестояние произойдет в 2028 году.

Рекордная четкость и инфракрасное разрешение «Уэбба» открывают астрономам беспрецедентный вид на Уран, помогая разгадать сложности его атмосферы. Эти детальные наблюдения сыграют решающую роль в планировании будущих миссий к этому ледяному гиганту.

Кроме того, Уран служит ценным объектом для изучения многочисленных экзопланет, давая представление об их метеорологии, формировании и поведении планет.