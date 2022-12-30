Такой бы в дом: новый фильтр удаляет 99,9% микропластика из воды за 10 секунд

Этот крошечный микропластикик можно найти практически везде на Земле, даже в тех местах, которые считаются нетронутыми: от глубочайших океанских впадин до высочайших горных вершин. При этом он без проблем оказывается в питьевой воде, потому что его тяжело фильтровать.

Ключевым материалом для нового фильтра является ковалентная триазеновая структура (CTF). Это высокопористый материал с большой площадью поверхности, внутри у него достаточно места для хранения молекул, которые он захватывает. Недавно было продемонстрировано, что подобные материалы эффективны для удаления органических красителей из промышленных сточных вод.

Полученный фильтр показал свою эффективность в очень быстром удалении микропластика из воды - по сообщениям, более 99,9% загрязняющих веществ были удалены в течение 10 секунд. Кроме того, материал можно использовать многократно без снижения его эффективности.