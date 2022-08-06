"Такой культурный импульс нам нужен": в России предложили запретить рэп

"Такой культурный импульс нам нужен": в России предложили запретить рэпИ вспомнили китайский опыт
По мнению главы “Ветеранов России” Ильдара Резяпова, в песнях Вити огромное количество мата, упоминаний курения, наркотиков, алкоголя, проституции и правонарушений.
Каждый их трек пропагандирует наркотики, алкоголь, курение, мелкие и крупные правонарушения, а ведь все это слушают в основном школьники до 16—17 лет. Сам исполнитель Витя АК-47 позиционирует себя, как "крутой", "четкий" пацан, который якобы рулит в рэпе и он в этом лучший, но на самом деле выглядит довольно смешно и жалко … В Китае запретили татуировки и рэп на телевидении, именно такой культурный импульс нам сегодня и нужен, чтобы поле нашей тысячелетней культуры не заросло западным идеологическим сорняком — рэпом
Глава организации сделал официальное обращение в адрес генпрокурора РФ, главы МВД РФ, руководителя СК РФ и губернатора Свердловской области с требованием отменить концерт рэпера.