Наука и технологии
17:39, 12 декабря 2022
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Такой подарок удивит девушку: Apple запатентовала умное кольцо

Зачем нужны обычные кольца?

Apple запатентовала умное кольцо, которое способно отслеживать показатели здоровья, в том числе частоту сердечных сокращений, уровень кислорода в крови, артериальное давление.

Такой подарок удивит девушку: Apple запатентовала умное кольцо

Фото: Unsplash

Согласно патенту, в некоторых вариантах кольцо также может поддерживать OLED-дисплей со световыми индикаторами.

Такой подарок удивит девушку: Apple запатентовала умное кольцо

PatentlyApple

По задумке, компоненты кольца смогут распознавать сенсорный ввод, движения, скорость, направление и другие параметры жестов.

Стоит отметить, что поскольку это лишь патент, неясно, когда такое устройство поступит в продажу и поступит ли.

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