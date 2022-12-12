Такой подарок удивит девушку: Apple запатентовала умное кольцо

17:39, 12 декабря 2022
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Такой подарок удивит девушку: Apple запатентовала умное кольцоЗачем нужны обычные кольца?
Apple запатентовала умное кольцо, которое способно отслеживать показатели здоровья, в том числе частоту сердечных сокращений, уровень кислорода в крови, артериальное давление.
Фото: Unsplash
Согласно патенту, в некоторых вариантах кольцо также может поддерживать OLED-дисплей со световыми индикаторами.
PatentlyApple
По задумке, компоненты кольца смогут распознавать сенсорный ввод, движения, скорость, направление и другие параметры жестов.
Стоит отметить, что поскольку это лишь патент, неясно, когда такое устройство поступит в продажу и поступит ли.