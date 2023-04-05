Тактика выжженной земли: Cisco уничтожила оборудования в России на 1,9 млрд рублей

ТАСС ссылается на бухгалтерскую отчетность юрлица Cisco в России, а именно “Сиско системс”. В число уничтоженных товаров вошли запчасти, ИТ-оборудование, транспортные средства, офисная мебель и оборудование, а также демонстрационное оборудование.

"Сиско системс" в России ранее занималась обслуживанием оборудования, передает издание. Помимо вышеназванного юрлица, у Cisco есть и второе - "Сиско солюшенз", данных о судьбе имущества которой пока что нет.