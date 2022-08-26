Талибы* запретили майнинг и криптовалюты

«Центральный банк дал нам распоряжение запретить всем менялам, частным лицам и бизнесменам использование мошеннических цифровых валют, таких как биткойн», — цитирует ТАСС Саеда Шаха Саадата, начальника уголовного розыска в полицейском управлении провинции Герат.

Запрет ввели в этом месяце, и талибы уже успели арестовать 13 человек. Большинство, правда, были отпущены под залог. Помимо этого, в крупном городе Герате, центре торговли криптовалютами, закрылось более 20 криптобирж.

В Bloomberg пишут, что репрессии начались после того, как жители Афганистана стали использовать цифровые валюты, чтобы сохранить свои накопления и не дать им попасть в руки талибов.