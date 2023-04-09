"Там ад": Россия воспользовалась "умными бомбами" на СВО

"Военкоры Русской Весны" сообщили, что в ударах участвовали российские СУ-35, а взрывы наблюдались в Бериславском районе Херсонской области на правом берегу Днепра. При этом российские самолеты повторно залетают на пусковые рубежи, отмечают военкоры.

“Прямо сейчас российские СУ-35 наносят удары по Херсонской области, по линии фронта. Там ад”, — цитирует военкоры сообщения украинских военных.