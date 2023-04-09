"Там ад": Россия воспользовалась "умными бомбами" на СВО

"Там ад": Россия воспользовалась "умными бомбами" на СВОПередают военкоры
Российские Воздушно-космические силы (ВКС), по сообщениям, нанесли массированные удары "умными бомбами" по местам скопления техники и бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области, передает Лента.ру со ссылкой на Telegram-канала “Военкоры Русской Весны”. Удары были нанесены вдоль линии фронта, и украинские военные сообщают, что там "настоящий ад".
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"Военкоры Русской Весны" сообщили, что в ударах участвовали российские СУ-35, а взрывы наблюдались в Бериславском районе Херсонской области на правом берегу Днепра. При этом российские самолеты повторно залетают на пусковые рубежи, отмечают военкоры.
“Прямо сейчас российские СУ-35 наносят удары по Херсонской области, по линии фронта. Там ад”, — цитирует военкоры сообщения украинских военных.