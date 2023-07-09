Тамагочи, сжигатель сорняков и счетчик Гейгера: за что энтузиасты обожают Raspberry Pi

12:02, 09 июля 2023
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Тамагочи, сжигатель сорняков и счетчик Гейгера: за что энтузиасты обожают Raspberry PiИ что еще с ним можно сделать
Одноплатные компьютеры Raspberry Pi Foundation – святой Грааль для изобретателей и простых энтузиастов. Эти универсальные устройства можно использовать для создания широкого спектра систем. Так, Selectel на Хабре поделилась подборкой наиболее интересных проектов на середину 2023 года.
- Созданная недавно уникальная система включает робота, который с помощью увеличительного стекла сжигает сорняки на садовых грядках. Он работает на Raspberry Pi 4 или Raspberry Pi Zero 2 W и обучен определять и уничтожать определенные виды сорняков.
- Еще один проект демонстрирует раздельную клавиатуру, построенную на базе микроконтроллера Raspberry Pi Pico. Клавиатура может подключаться через USB-C и предлагает возможности настройки.
- Любители ретро-игр оценят проект, в котором оригинальный Game Boy Advance сочетается с Raspberry Pi, позволяя пользователям играть в ROM-версии классических игр.
- Кроме того, есть проект, в котором используется модуль счетчика Гейгера, подключенный к Raspberry Pi, для измерения уровня радиации и отображения его на экране.
- И наконец, с помощью микроконтроллера Raspberry Pi Pico было разработано устройство виртуального питомца, вдохновленное тамагочи 90-х годов.
Эти проекты демонстрируют универсальность и творческие возможности устройств Raspberry Pi для DIY-энтузиастов.