Таможенные сборы от ввоза электроники в РФ упали на 40%

Речь идёт о ввозе компьютеров, ноутбуков, смартфонов, крупной и малой бытовой техники. Источники называют в качестве основных причин уходиз страны иностранных поставщиков и легализацию параллельного импорта.

В Минпромторге однако заявили, что параллельный импорт не влияет на объём таможенных платежей. Тем не менее эксперты считают, что в 2023 году тенденция сохранится: платежи могут упасть на те же 40%.

Участники рынка уже пытаются придумать меры, чтобы исправить ситуацию. «Среди них запрет импорта тех товаров, которые производятся в РФ, введение прослеживаемости поступления товаров, в том числе через трансграничные онлайн-продажи, введение утильсбора для устройств, а также стимулирование спроса на российскую продукцию», — рассказал источник. Однако такие шаги неизбежно приведут к росту стоимости импортных товаров для конечного потребителя.