Таможенные сборы от ввоза электроники в РФ упали на 40%Меры по исправлению проблемы могут привести к подорожанию техники
СМИ сообщили, что таможенные сборы от ввоза электроники и техники в 2022 году снизились на 40%. Всё из-за ухода иностранных поставщиков, общего падения спроса и роста числа перекупщиков, которые ввозят товары небольшими партиями, не оформляя таможенные документы.
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Речь идёт о ввозе компьютеров, ноутбуков, смартфонов, крупной и малой бытовой техники. Источники называют в качестве основных причин уходиз страны иностранных поставщиков и легализацию параллельного импорта.
В Минпромторге однако заявили, что параллельный импорт не влияет на объём таможенных платежей. Тем не менее эксперты считают, что в 2023 году тенденция сохранится: платежи могут упасть на те же 40%.
Участники рынка уже пытаются придумать меры, чтобы исправить ситуацию. «Среди них запрет импорта тех товаров, которые производятся в РФ, введение прослеживаемости поступления товаров, в том числе через трансграничные онлайн-продажи, введение утильсбора для устройств, а также стимулирование спроса на российскую продукцию», — рассказал источник. Однако такие шаги неизбежно приведут к росту стоимости импортных товаров для конечного потребителя.