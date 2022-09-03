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Танец на костях: президент фармацевтического стартапа осужден за фальшивые тесты на коронавирус

Которые на самом деле были тестами на аллергию
Бывший президент компании Arrayit Марк Шена был осужден за мошенничество с анализами крови и тестами на аллергию (которые он выдавал за тесты на ковид), в результате которого им было получено около 80 млн долларов. Шена может провести в тюрьме несколько десятилетий, согласно заявлению Министерства юстиции США.
Танец на костях: президент фармацевтического стартапа осужден за фальшивые тесты на коронавирус

Минюст утверждает, что Шена, будучи президентом своей фармацевтической компании, вводил инвесторов в заблуждение ложными заявлениями о "революционной" новой технологии, способной проверить практически любую болезнь с помощью всего лишь пары капель крови.

Шена якобы ввел в заблуждение инвесторов и сказал им, что его компания оценивается примерно в 4,5 млрд долларов. На самом деле, как утверждает Минюст, президент скрыл документы, которые говорили, что компания Arrayit находится на грани банкротства. Arrayit якобы выпустила сфабрикованные пресс-релизы и твиты с ложными утверждениями о том, что крупные учреждения заключили с компанией партнерские отношения. Шена даже смело заявил, что он находится в "коротком списке" претендентов на Нобелевскую премию, что также оказалось ложью.

Прокуроры вышли на Шена в 2020 году, когда он пытался выдать свои методы тестирования аллергии за тест на ковид во время разгара пандемии.

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