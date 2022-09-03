Танец на костях: президент фармацевтического стартапа осужден за фальшивые тесты на коронавирус

Минюст утверждает, что Шена, будучи президентом своей фармацевтической компании, вводил инвесторов в заблуждение ложными заявлениями о "революционной" новой технологии, способной проверить практически любую болезнь с помощью всего лишь пары капель крови.

Шена якобы ввел в заблуждение инвесторов и сказал им, что его компания оценивается примерно в 4,5 млрд долларов. На самом деле, как утверждает Минюст, президент скрыл документы, которые говорили, что компания Arrayit находится на грани банкротства. Arrayit якобы выпустила сфабрикованные пресс-релизы и твиты с ложными утверждениями о том, что крупные учреждения заключили с компанией партнерские отношения. Шена даже смело заявил, что он находится в "коротком списке" претендентов на Нобелевскую премию, что также оказалось ложью.

Прокуроры вышли на Шена в 2020 году, когда он пытался выдать свои методы тестирования аллергии за тест на ковид во время разгара пандемии.