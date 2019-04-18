Танк «Армата» получил женский голос

Об этом ТАСС рассказал руководитель бригады специалистов «Уралвагонзавода», которая готовит военную технику к параду Победы на 9 мая. В парадной колонне пройдут четыре боевых машины «Армата».

Система диагностирования танка может самостоятельно определить проблемы в работе. В случае, если какие-то отклонения найдены, экипаж танка услышит сообщение из динамика. Сообщения произносит приятный женский голос. Впрочем, эксперты не отрицают, что в будущем может появиться и мужская озвучка: если работать на танке будет женский экипаж. Сообщения о неполадках также будут выводиться на дисплей внутри машины в виде текста.

Известно, что в 2019 году российская армия получит в распоряжение 12 «Армат».