Танк российской разработки Т-90С продемонстрировал многометровые прыжки

Во время демонстрационной программы танк легко справлялся с различными препятствиями, форсировал водные преграды, совершал те самые многометровые прыжки.

На выставке также объявили о том, что лицензионный контракт по выпуску Т-90С в Индии подписан ещё на восемь лет. Это же подтвердил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

Сейчас в Индии эксплуатируется более тысячи Т-90С. А сам Т-90 «Владимир» является российским основным боевым танком. Недавно армия России начала получать усовершенствованные танки Т-90М с автоматизированной системой управления огнём и форсированным двигателем.