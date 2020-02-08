Наука и технологии
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Танк российской разработки Т-90С продемонстрировал многометровые прыжки
Его не зря называют «летающим танком»
В Индии танк российской разработки Т-90С продемонстрировал многометровые прыжки на 11-ой Международной выставке сухопутных и военно-морских вооружений Defexpo 2020. Этим машина подтвердила своё прозвище «летающий танк».
Во время демонстрационной программы танк легко справлялся с различными препятствиями, форсировал водные преграды, совершал те самые многометровые прыжки.
На выставке также объявили о том, что лицензионный контракт по выпуску Т-90С в Индии подписан ещё на восемь лет. Это же подтвердил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.
Сейчас в Индии эксплуатируется более тысячи Т-90С. А сам Т-90 «Владимир» является российским основным боевым танком. Недавно армия России начала получать усовершенствованные танки Т-90М с автоматизированной системой управления огнём и форсированным двигателем.