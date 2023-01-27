Танкам Abrams на Украине может попросту не хватить топлива

Танки Abrams работают на "газотурбинном двигателе, которому требуется реактивное топливо", - сказал Кирби. “Поэтому существует особый вид топлива, которым питаются Abrams, и мы должны убедиться, что этот трубопровод - в прямом и переносном смысле - доступен для Украины".

Джон Спенсер, майор армии США в отставке, сказал Newsweek, что он согласен с тем, что топливо является одним из основных аспектов, связанных с Abrams: "заправка топливом будет препятствием для Украины”. Спенсер добавил, что даже если у Украины есть другие танки, которые могут работать на дизельном топливе, военные Зеленского все равно могут столкнуться с проблемами, потому что "топливо в Украине - это проблема, даже если это просто дизельное топливо”. Когда он был там в июле, “там были длинные очереди и станции без бензина”.

К тому же “Абрамсы” известны как "топливные боровы” за свой высокий расход топлива, объяснили эксперты Newsweek.