Танки Abrams вывели с украинского поля боя из-за уязвимости перед дронами

Опубликовано 26 апреля 2024, 09:02
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Танки Abrams вывели с украинского поля боя из-за уязвимости перед дронамиПишут СМИ
Украинские войска прекратили использовать предоставленные США танки Abrams на поле боя из-за их уязвимости к атакам российских беспилотников, сообщает Associated Press со ссылкой на американских чиновников. Их слова передает Лента.ру
Танки Abrams, несмотря на свою «рекламу», оказались уязвимы для ударов беспилотников. Американские и украинские военные эксперты в настоящее время сотрудничают в разработке новой тактики применения танков, признавая, что динамика поля боя «существенно изменилась» в связи с широким применением беспилотников российскими войсками.
Ранее в апреле газета New York Times сообщила, что за последние месяцы было уничтожено не менее пяти танков Abrams. Эта новость вызвала обеспокоенность по поводу будущего танка «Абрамс»: некоторые эксперты предполагают, что его уязвимость перед беспилотниками может изменить его роль в будущих конфликтах.