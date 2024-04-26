Танки Abrams вывели с украинского поля боя из-за уязвимости перед дронами

Танки Abrams, несмотря на свою «рекламу», оказались уязвимы для ударов беспилотников. Американские и украинские военные эксперты в настоящее время сотрудничают в разработке новой тактики применения танков, признавая, что динамика поля боя «существенно изменилась» в связи с широким применением беспилотников российскими войсками.

Ранее в апреле газета New York Times сообщила, что за последние месяцы было уничтожено не менее пяти танков Abrams. Эта новость вызвала обеспокоенность по поводу будущего танка «Абрамс»: некоторые эксперты предполагают, что его уязвимость перед беспилотниками может изменить его роль в будущих конфликтах.