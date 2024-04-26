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Наука и технологии
Опубликовано 26 апреля 2024, 09:02
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Танки Abrams вывели с украинского поля боя из-за уязвимости перед дронами

Пишут СМИ
Украинские войска прекратили использовать предоставленные США танки Abrams на поле боя из-за их уязвимости к атакам российских беспилотников, сообщает Associated Press со ссылкой на американских чиновников. Их слова передает Лента.ру
Танки Abrams вывели с украинского поля боя из-за уязвимости перед дронами
© Ferra

Танки Abrams, несмотря на свою «рекламу», оказались уязвимы для ударов беспилотников. Американские и украинские военные эксперты в настоящее время сотрудничают в разработке новой тактики применения танков, признавая, что динамика поля боя «существенно изменилась» в связи с широким применением беспилотников российскими войсками.

Ранее в апреле газета New York Times сообщила, что за последние месяцы было уничтожено не менее пяти танков Abrams. Эта новость вызвала обеспокоенность по поводу будущего танка «Абрамс»: некоторые эксперты предполагают, что его уязвимость перед беспилотниками может изменить его роль в будущих конфликтах.

Источник:Лента.ру
Автор:Максим Многословный
Теги:
#Абрамс
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#танк
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#Украина
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#дрон
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#M1 ABRAMS