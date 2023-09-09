Танкистов ВСУ посадили в музейные экспонаты

По словам Экса, одолжить танки Украине - это одно, а вот привести старые танки в рабочее состояние и обучить экипажи их эксплуатации - это уже другая задача, особенно после того, как танки пролежали на складе 19 лет.

Экс отметил, что большинство танков Leopard 1A5 принадлежали немецкой фирме Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft. Они находились на хранении в течение двух десятилетий и нуждались в ремонте. Поэтому консорциум обратился к датским музеям за помощью в организации обучения украинских военнослужащих на этих танках.

Дания сняла с вооружения последний танк Leopard 1 в 2005 году, заменив его более современным Leopard 2. Однако датчане взяли на себя ответственность за проведение первого этапа обучения украинских танкистов, а второй этап будет проводиться в Германии.