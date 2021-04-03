Наука и технологии
Сегодня в 20:09
Танковые части Британии оказались способны продержаться в бою лишь несколько дней
Лондон собрался сокращать число танков
Зарубежный обозреватель признал, что танковые части Великобритании способны продержаться в бою лишь несколько дней. Эксперт заговорил об этом после заявления Лондона о намерении сократить число танков в королевских сухопутных войсках.
Обозреватель высказал такое мнение, ссылаясь на некого ветерана танковых войск. Он отметил, что Великобритания, тем не менее, хочет сократить численность танков «Челленджер 2» с 227 до 148. Кроме того, Лондон планирует потратить сотни миллионов фунтов на обновление танков до стандарта «Челленджер 3».
Эксперт отметил, что в Британии почти не останется танкового резерва. По сути, обновлённые танковые подразделения «превратятся в одноразовый ресурс». В случае уничтожения основной их части в бою, восполнить потери в технике уже не удастся.