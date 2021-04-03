Танковые части Британии оказались способны продержаться в бою лишь несколько дней

Обозреватель высказал такое мнение, ссылаясь на некого ветерана танковых войск. Он отметил, что Великобритания, тем не менее, хочет сократить численность танков «Челленджер 2» с 227 до 148. Кроме того, Лондон планирует потратить сотни миллионов фунтов на обновление танков до стандарта «Челленджер 3».

Эксперт отметил, что в Британии почти не останется танкового резерва. По сути, обновлённые танковые подразделения «превратятся в одноразовый ресурс». В случае уничтожения основной их части в бою, восполнить потери в технике уже не удастся.