Танковый таран показали на ретромашине

Фестиваль проходит на полигоне «Чебаркульский» в Челябинской области. Танковый таран продемонстрировали во время реконструкции одного из событий Великой Отечественной войны — операции «Багратион». Экипаж танка провёл таран артиллерийских позиций. Сначала Т-34-85 вступил в бой с тяжёлым танком «Тигр», обошёл его на скорости и, разогнавшись, атаковал позиционный район немецких противотанковых орудий. Вооружение противника уничтожали гусеницами.

Как уточняет «Российская газета», танковый таран нередко применялся в годы Великой Отечественной войны. Так советские танкисты выводили из строя бронетехнику и вооружение противника.

В реконструкции участвовали военнослужащие гвардейской танковой дивизии ЦВО, сотрудники предприятий оборонно-промышленного комплекса Челябинской области, представители фонда патриотического воспитания «Совет шефов воинских частей» и военно-патриотические объединения Южного Урала.