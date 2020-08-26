Танку «Армата» предложили увеличить калибр пушки

Это следует из материалов 38-го Научно-исследовательского испытательного института бронетанкового вооружения и военной техники (НИИИ БТВТ). Военные считают, что в будущем, на рубеже 2030-х годов, нужно будет модернизировать «Армату» из-за создания вероятным противником танков нового поколения.

Машина должна получить новую необитаемую башню со 152-мм пушкой, гиперзвуковые бронебойные подкалиберные снаряды, боеприпасы объёмного взрыва, управляемые ракеты, работающие по принципу «выстрелил — забыл — ещё раз выстрелил», а также беспилотник разведки и ретрансляции сигналов.

Помимо этого, хотят улучшить защиту танка с помощью систем дистанционной нейтрализации самонаводящихся противотанковых средств и противотанковых мин, системы автоматического обнаружения и поражения целей на дальности до одного километра, лазерной системы противодействия ракетам. Думают и над другими улучшениями, в том числе над «прозрачной бронёй».