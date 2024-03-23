«Таня-пулеметчица»: российские бойцы испытали самодельный дрон

Опубликовано 23 марта 2024, 10:30
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«Таня-пулеметчица»: российские бойцы испытали самодельный дронРаботает он в паре с квадрокоптером
Бойцы отряда «Рысь» разработали и испытали колесный дрон «Таня-пулеметчица», пишет РИА Новости. Дрон оснащен пулеметом и предназначен для огневой поддержки в условиях реального боя.
Идея техники «кинжального огня» не нова. Еще во времена Второй Мировой войны пулеметные расчеты скрытно подбирались к противнику и открывали огонь в момент атаки. «Таня-пулеметчица» — это современное воплощение этой идеи. Дрон работает в паре с квадрокоптером, который корректирует его действия и находит цели.
«Таня-пулеметчица» уже прошла испытания на полигоне в зоне СВО, пишет издание. Она способна преодолевать препятствия и даже выбираться из воронок. В скором времени дрон будет применен в реальных боевых условиях.
Как и другие изобретения отряда «Рысь», «Таня-пулеметчица» получила женское имя.