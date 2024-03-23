«Таня-пулеметчица»: российские бойцы испытали самодельный дрон

Идея техники «кинжального огня» не нова. Еще во времена Второй Мировой войны пулеметные расчеты скрытно подбирались к противнику и открывали огонь в момент атаки. «Таня-пулеметчица» — это современное воплощение этой идеи. Дрон работает в паре с квадрокоптером, который корректирует его действия и находит цели.

«Таня-пулеметчица» уже прошла испытания на полигоне в зоне СВО, пишет издание. Она способна преодолевать препятствия и даже выбираться из воронок. В скором времени дрон будет применен в реальных боевых условиях.

Как и другие изобретения отряда «Рысь», «Таня-пулеметчица» получила женское имя.