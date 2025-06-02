Тарифы Трампа ввели, отменили, а теперь снова ввели

Тарифы, включая 30% на импорт из Китая и 25% на товары из Мексики и Канады, были заблокированы, так как суд счёл, что Трамп превысил полномочия, ссылаясь на Закон о чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA).

Решение CIT вызвало резкую критику со стороны администрации Трампа. Советник по торговле Питер Наварро назвал его «глобалистским», а пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт обвинила судей в «судебном превышении полномочий». Апелляционный суд 30 мая приостановил решение CIT, дав администрации время для подготовки апелляции. Истцы, включая штаты и малый бизнес, должны ответить до 5 июня. Администрация также заявила, что готова обратиться в Верховный суд, если тарифы не будут сохранены.