«Татнефть» построит первый в России композитный резервуар для хранения жидкостей

Ранее компания уже внедрила композитные решения, установив на стальных резервуарах крышу и площадку обслуживания, но строительство полностью композитной емкости — для России опыт уникальный.

Резервуар возводится по технологии вертикальной намотки прямо на месте установки. На текущем этапе специалисты формируют внутренний слой. Главный плюс таких конструкций — высокая устойчивость к химическому воздействию и отсутствие коррозии.

По словам руководителя проекта Динара Салихова, стальные резервуары требуют ремонта каждые 15–20 лет, тогда как композитные могут служить более 50 лет без ремонта. Кроме того, использование композитов уменьшает углеродный след по сравнению с традиционными стальными резервуарами.

Из композита также будут выполнены площадки обслуживания, ограждения и подводящие трубопроводы. Строительство планируется завершить всего за два месяца, а в 2026 году компания собирается построить еще два подобных резервуара.