Наука и технологии
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Татуировки научились наносить с помощью света и железа
Тату временные, но мылом их не смоешь
Российские химики создали новый способ печати цветных изображений на коже, бумаге и других материалах. Татуировки можно наносить с помощью света и железа.
О разработке пишет Indicator. Учёные разработали новый состав для фотопечати, состоящий из двух компонентов: светочувствительного соединения железа и органического красителя. Когда свет, пропущенный через трафарет, попадает на состав, в нём образуются свободные ионы железа. Они связывают молекулы красителя в полимер, а вода смывает краситель из неосвещённых областей. Получается изображение.
Нанести таким способом рисунок можно на любой материал, который смачивается водой. По словам авторов разработки, можно даже сделать временную татуировку на коже: понадобятся лишь краситель, трафарет и лампочка. Обычным мылом такую татуировку не смоешь.
Дмитрий Перекалин