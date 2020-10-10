Татуировки научились наносить с помощью света и железа

О разработке пишет Indicator. Учёные разработали новый состав для фотопечати, состоящий из двух компонентов: светочувствительного соединения железа и органического красителя. Когда свет, пропущенный через трафарет, попадает на состав, в нём образуются свободные ионы железа. Они связывают молекулы красителя в полимер, а вода смывает краситель из неосвещённых областей. Получается изображение.

Нанести таким способом рисунок можно на любой материал, который смачивается водой. По словам авторов разработки, можно даже сделать временную татуировку на коже: понадобятся лишь краситель, трафарет и лампочка. Обычным мылом такую татуировку не смоешь.