Таяние ледников вызовет мутацию донных вирусов

Учёные были в экспедиции на озере Хейзен за Полярным кругом. Это озеро особенно пострадало от изменений климата. Исследователи собрали в озере образцы почвы и поверхностных донных отложений. Из них выделили ДНК и РНК вирусов, растений и животных. Затем учёные оценили вероятность мутации вирусов и эволюции их потенциальных хозяев.

Что интересно, большинство найденных вирусов были РНК-вирусами. А такие мутируют быстрее. Учёные пришли к выводу, что риск распространения вирусов на новых хозяев выше в образцах из донных отложений. А такие отложения формируются из-за таяния ледников.

Конечно, исследователи не говорят о вероятности появления новых пандемий, но её нельзя исключать.