Таяние вечной мерзлоты скоро сделает арктические пожары экстремальнее

Изменение климата ускоряет таяние вечной мерзлоты, высвобождая метан и CO2 при разложении давно замерзших органических веществ. Это также изменяет водный поток, уменьшая влажность почвы. Исследователи из Пусанского национального университета, используя модели CESM2, прогнозируют, что к 2050 году в таких регионах, как Сибирь, Дальний Восток и Канада, число пострадавших от пожаров увеличится в 2,6 раза.

Исследование также прогнозирует 50-процентный рост конвективной энергии, что приведет к более частому появлению молний, являющихся одним из основных триггеров лесных пожаров. К 2100 году арктические пожары могут выбросить в атмосферу 322,6 миллиона тонн углерода, что еще больше усилит изменение климата.